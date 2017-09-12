Министр энергетики не видит предпосылок для роста цен на бензин в Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

«По бензину сегодня пресс-служба даст информацию. Пока предпосылок для значительного роста на бензин или дизельное топливо нет. Есть несколько факторов, которые мы сейчас анализируем», — сказал Бозумбаев, отвечая на вопрос СМИ в кулуарах правительства.

В то же время 11 сентября в сетях крупных автозаправочных станций Алматы наблюдалось подорожание бензина и дизельного топлива. Например, на АЗС «ҚазМұнайГаз» стоимость литра бензина марок АИ-92 и АИ-95 с начала августа подорожала на 3 тенге — до 144 тенге и 158 тенге соответственно, дизель подорожал на 4 тенге с начала августа — до 144 тенге за литр.

Цены на бензин на АЗС Royal Petrol составляют: АИ-92 — 145 тенге за литр (по сравнению со 143 тенге в августе), дизель теперь стоит также 145 тенге, подорожав на один тенге, топливо марки АИ-95 — 159 тенге.

На АЗС Sinоoil литр АИ-92 подорожал на две тенге — до 145 тенге. Цена за литр дизтоплива и бензина марки АИ-95 подорожала на один тенге и составляет 144 и 159 тенге соответственно.

На заправках Helios литр АИ-92 реализуется по 145 тенге, дизельное топливо — 146 тенге, АИ-95 — 159 тенге.