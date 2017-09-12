Американский бизнесмен мечтает жить в Астане, называя себя фанатом Казахстана

Источник: Newtimes.kz

Офис в знаменитом Рокфеллер-центре на Манхэттене, успешный бизнес и красивый дом. Всё это принадлежит вице-президенту крупнейшей американской компании Дэвиду Валере. Однако для полного счастья ему не хватает казахстанской атмосферы, которой он проникся несколько лет назад. Он использует любую возможность для посещения Астаны, но последние два месяца, проведенные на EXPO 2017, окончательно притянули его к нашей стране.

Теперь Дэвид не просто фанат Казахстана, он готов вкладывать свои средства для его развития и даже жениться на казахской девушке.

«Раньше я бывал в Казахстане. Но когда приземлился, то сразу увидел новый аэропорт. Ваши студенты-волонтеры тепло встречали и прекрасно говорили на разных языках: английском, испанском, немецком, французском. Всё было на высшем уровне. Везде я встречал приветливые улыбки, очень вежливое обращение, люди всегда старались помочь мне. Даже полицейские, которые отличались своей корректностью и профессионализмом, помогали мне найти нужные адреса. Я большой фанат Казахстана и, конечно, самый лучший павильон для меня был казахстанский. Этот стеклянный шар, который стал символом EXPO 2017, прекрасно представил тему энергии будущего», — рассказал бизнесмен из США.