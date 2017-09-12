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12:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Стартовала масштабная реконструкция вокзалов Восточно-Сибирской железной дороги

На реконструкцию вокзалов руководство РЖД готово потратить более 4 млрд рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Сибири начали реконструировать железнодорожные вокзалы. Масштабные работы проходят в рамках обновления главной транспортной артерии региона. Вслед за Улан-Удэ капитальный ремонт начнется в Иркутске и других населенных пунктах.

На реконструкцию вокзалов руководство РЖД готово потратить более 4 млрд рублей. Кроме комплексов крупных городов, будут отремонтированы и небольшие узловые станции.

Замена изношенных коммуникаций и световых табло, организация безбарьерной среды и установка новых комфортных сидений — это только часть преобразований, делятся в РЖД. Изменится и внешний облик зданий. Например, вокзал Улан-Удэ украсят традиционными бурятскими атрибутами. На этом лично настоял глава республики.

Ремонт вокзалов проходит в рамках масштабной реконструкции всего восточного сообщения. На БАМе и Транссибе строят новые развязки и укладывают пути. Так, в регионе планируют повысить его транспортную доступность для пассажиров. Дальний Восток, как надеются его жители, через пару лет станет немного ближе.

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