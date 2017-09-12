Стартовала масштабная реконструкция вокзалов Восточно-Сибирской железной дороги

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Сибири начали реконструировать железнодорожные вокзалы. Масштабные работы проходят в рамках обновления главной транспортной артерии региона. Вслед за Улан-Удэ капитальный ремонт начнется в Иркутске и других населенных пунктах.

На реконструкцию вокзалов руководство РЖД готово потратить более 4 млрд рублей. Кроме комплексов крупных городов, будут отремонтированы и небольшие узловые станции.

Замена изношенных коммуникаций и световых табло, организация безбарьерной среды и установка новых комфортных сидений — это только часть преобразований, делятся в РЖД. Изменится и внешний облик зданий. Например, вокзал Улан-Удэ украсят традиционными бурятскими атрибутами. На этом лично настоял глава республики.