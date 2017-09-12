Квартал «Крылатское» под Хабаровском предстоящей зимой может остаться без теплоснабжения

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 12 сентября, AmurMedia.

Прокуратура Хабаровского района по поручению краевой прокуратуры в ходе проверки установила, что администрацией Хабаровского муниципального района не принимаются исчерпывающие меры по надлежащей подготовке тепловых сетей квартала «Крылатское» с. Тополево к предстоящему отопительному сезону, а это, в свою очередь, может повлечь нарушение прав граждан на предоставление коммунальных услуг по отоплению надлежащего качества, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

В квартале «Крылатское» с. Тополево Хабаровского муниципального района расположено семь многоквартирных жилых домов, теплоснабжение которых осуществлялось от тепловых сетей АО «ДГК». Дома вводились в эксплуатацию в период с 2013 по 2015 годы, при этом требования технических условий на подключение к инженерным сетям теплоснабжения застройщиком исполнены не были, осуществлено самовольное присоединение внутриквартальной сети теплоснабжения к сетям АО «ДГК».

В мае 2017 года «Хабаровские тепловые сети» Хабаровской теплосетевой компании филиала АО «ДГК» произвели отключение данных жилых домов от тепловых сетей.

Застройщиком тепловые сети в установленном законом порядке эксплуатирующей организации не переданы, в связи с чем, администрация Хабаровского района в ходе проведения инвентаризации имущества, используемого для оказания населению услуг по теплоснабжению, выявила бесхозяйные внутриквартальные тепловые сети квартала «Крылатское» с. Тополево.

В настоящее время администрацией района ведется работа по постановке указанного имущества на бесхозяйный учет с передачей его в эксплуатацию МУП «Новатор».

Однако до настоящего времени присоединение внутриквартальной сети теплоснабжения квартала «Крылатское» с. Тополево к сетям АО «ДГК» не осуществлено.

Непринятие администрацией района достаточных мер по организации теплоснабжения жилых домов квартала «Крылатское» с. Тополево может привести к массовому нарушению прав проживающих в указанных многоквартирных домах граждан на предоставление коммунальной услуги по отоплению.

Из объяснения главы администрации района следует, что с целью обеспечения квартала «Крылатское» бесперебойным теплоснабжением администрацией осуществляется работа по переводу квартала на независимую схему теплоснабжения путем переподключения тепловой сети квартала к центральному тепловому пункту квартала Усадьба с. Тополево. Данные работы планируется завершить к 05.10.2017 г.