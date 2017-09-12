Мэрия сообщила, когда в Омске дадут отопление
К 15 сентября городское хозяйство должно быть на 100% готово к запуску отопления. Сегодня, 12 сентября, готовность составляет 98−99%. Об этом сообщила городская администрация.
К 15 сентября городское хозяйство должно быть на 100% готово к запуску отопления. Сегодня, 12 сентября, готовность составляет 98−99%. Об этом сообщила городская администрация.
Замдиректора профильного департамента Михаил Бут рассказал, когда в Омске включат отопление. По сравнению с прошлым годом условия не изменились.
Михаил Бут, заместитель директора департамента городского хозяйства:
— Дата начала отопительного периода традиционно определяется в соответствии с федеральным законодательством. Критерием для этого является температура наружного воздуха ниже +8° в течение 5 дней подряд. Однако с прошлого года органам местного самоуправления дано право запускать тепло в соответствии с местными погодными условиями и пожеланиями жителей.
Уже несколько лет подряд отопительный сезон в Омске стартует в последней декаде (то есть в 20-х числах) сентября. В 2016 году в батареи подали горячую воду 27 сентября. Хотя прогнозировалось, что до нужной степени похолодает лишь 10 октября.