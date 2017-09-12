Мэрия сообщила, когда в Омске дадут отопление

Замдиректора профильного департамента Михаил Бут рассказал, когда в Омске включат отопление. По сравнению с прошлым годом условия не изменились.

Михаил Бут, заместитель директора департамента городского хозяйства:

— Дата начала отопительного периода традиционно определяется в соответствии с федеральным законодательством. Критерием для этого является температура наружного воздуха ниже +8° в течение 5 дней подряд. Однако с прошлого года органам местного самоуправления дано право запускать тепло в соответствии с местными погодными условиями и пожеланиями жителей.