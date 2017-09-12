Новосибирской области хватит отходов на концессионные мусоросортировочные комплексы

Сегодня в Новосибирске прошло заседание экспертной группы, созданной для изучения ситуации с твердыми коммунальными отходами. В ходе него областные власти подвели итоги масштабного исследования, которое проводилось в течение года.

Подсчеты проводились в 51 муниципальном образовании в каждом из четырех сезонов. Как выяснилось, в среднем новосибирец выбрасывают 2,38 куб. м мусора в год. По подсчетам регионального министерства энергетики и ЖКХ, в целом новосибирская агломерация ежегодно образует 1,1 млн т отходов. По прогнозам, этот показатель в ближайшие годы будет только увеличиваться.

При этом минимальный объем мусора, который по условиям концессионного соглашения с ООО «Экология-Новосибирск» должен попасть на мусоросортировочные комплексы, составляет 728 тыс. т. В случае недовыполнения этого плана областной бюджет будет обязан возместить концессионерам недополученную прибыль.

В областном правительстве уверены, что даже организация массового сбора вторичного сырья во дворах может уменьшить общие объемы вывозимого мусора лишь на 20%. Таким образом штрафные санкции, которых опасаются противники концессионного соглашения, удастся избежать.