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12:10 (мск), источник: Новая Кубань

Администрация Краснодара избавляется от ветхих госквартир за счет федеральной программы

Из 15 квартир в доме на ул. Новороссийской 12 находятся в муниципальной собственности.

Краснодар. 12 сентября — Новая Кубань. Краснодарские чиновники продолжают творить благие дела. Реализация федеральной программы по расселению аварийных домов завершена, но в краевой столицы не оставляют без внимания проблемные объекты.

Многоквартирный дом по ул. Новороссийской, 176, который признан аварийным и подлежащим сносу. Он был построен аж в 1949 году. Местные жители сообщают, что даже косметического ремонта здесь не производили более 25 лет. Недавно в одной из квартир обрушилась часть потолка. И это при том, что в городе активно реализуется программа капремонта.

И вот праздник наступил и на их улице, а точнее говоря на руинах дома.

Многоквартирный дом по ул. Новороссийской, 176 расселяют.

Интересно отметить особенность этого дома.

Он состоит из 15 квартир. Из них 3 квартиры являются частными, 12 находятся в собственности муниципалитета и относятся к маневренному фонду. Об этом говорится на сайте мэрии:

— Жильцам, занимавшим муниципальные помещения, по договорам найма уже предоставлено альтернативное жилье маневренного фонда. Трем семьям, чьи квартиры находились в собственности, предоставлены новые квартиры.

Следовательно, за счет средств, выделяемых на расселение ветхого жилья, администрация избавилась от разваливающихся муниципальных квартир и обновила жилищный маневренный фонд.

Объект на ул. Новороссийской посетил мэр краевой столицы Евгений Первышов. Начальник управления по жилищным вопросам Александр Рудь рассказал ему о судьбе других объектов. Расселение многоквартирных домов по ул. им. Калинина, 102 и в пос. Краснолит также завершается. Многоквартирные дома № 4, 6, 8 в пос. Краснолит возводили в 1947—1960 годах.

В целом с 2006 года аварийными и подлежащими сносу признали 390 многоквартирных жилых домов. Уже 311.

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