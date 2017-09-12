Десятки домов в микрорайоне Чурилово останутся без воды 13 сентября

Причиной отключения холодной воды станет ремонт водопровода в районе дома № 35 по улице Трашутина. Работы планируют начать в 9 и завершить к 20 часам. В это время водоснабжение отключат в домах на улицах 1-й Эльтонской, 2-й Эльтонской, Тяговой, Хохрякова, Сергея Герасимова, Трашутина, Зальцмана, Конструктора Духова. Полный список адресов размещён здесь.