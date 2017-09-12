В бюджет Башкирии вносят коррективы

Общее увеличение доходной части бюджета на текущий год составит 1,568 миллиарда рублей. В связи с появлением новых доходов предлагается увеличение и расходной части бюджета на 2,167 миллиарда.

Необходимость внесения изменения в республиканский бюджет возникла в связи с увеличением доходной части по налогу на прибыль организаций, акцизов на пиво, доходов от оказания платных услуг (работ), административных платежей и сборов, получением безвозмездных поступлений из федерального бюджета и от Фонда содействия реформированию ЖКХ.