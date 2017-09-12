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12:11 (мск), источник: ИА Башинформ

В бюджет Башкирии вносят коррективы

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Парламентарии Башкирии на предстоящем пленарном заседании скорректируют бюджет республики. В повестку дня включен соответсвующий проект закона. Заседание назначено на 21 сентября.

Общее увеличение доходной части бюджета на текущий год составит 1,568 миллиарда рублей. В связи с появлением новых доходов предлагается увеличение и расходной части бюджета на 2,167 миллиарда.

Необходимость внесения изменения в республиканский бюджет возникла в связи с увеличением доходной части по налогу на прибыль организаций, акцизов на пиво, доходов от оказания платных услуг (работ), административных платежей и сборов, получением безвозмездных поступлений из федерального бюджета и от Фонда содействия реформированию ЖКХ.

«Дополнительные средства планируется направить на поддержку дорожного строительства, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство жилья для льготных категорий граждан», — прокомментировал Константин Толкачев.

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