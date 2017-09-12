В Уфе откроется ярмарка выходного дня от башкирских фермеров

В Центр торговли и развлечений «Мир» съедутся более 50 фермерских хозяйств со всей республики. Посетителям представят большой ассортимент продукции, познакомят с фермерскими кооперативами и производителями из Башкортостана. На ярмарке будет только натуральная продукция местного производства — мясные и молочные изделия, птица, овощи и фрукты, свежеиспеченная сдоба и башкирский мед.

Также на ярмарке пройдут мастер-классы по приготовлению блюд из фермерских продуктов, выступления местных артистов, развлечения детских аниматоров. Кроме того, проведут викторину, за правильные ответы в которой будут дарить продукты башкирских фермеров и другие полезные призы. Принять участие в викторине сможет каждый желающий посетитель.