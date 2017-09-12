В Уфе откроется ярмарка выходного дня от башкирских фермеров
УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В эти выходные,
УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В эти выходные,
В Центр торговли и развлечений «Мир» съедутся более 50 фермерских хозяйств со всей республики. Посетителям представят большой ассортимент продукции, познакомят с фермерскими кооперативами и производителями из Башкортостана. На ярмарке будет только натуральная продукция местного производства — мясные и молочные изделия, птица, овощи и фрукты, свежеиспеченная сдоба и башкирский мед.
Также на ярмарке пройдут
План мероприятий ярмарки «Ферма Мир» размещен на сайте.