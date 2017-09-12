Плата за роуминг между ЕС и Молдовой может быть отменена

Эти предлагаемые меры накануне ноябрьского саммита программы ЕС «Восточное партнерство» содержатся в проекте доклада с рекомендациями Европарламента другим европейским институтам по этой программе.
Европарламент предлагает для этих трех стран-участниц программы подать привлекательную модель «Восточного партнерства-плюс», которая предусматривала бы, кроме упомянутого, также введение для этих стран односторонних тарифных преференций или создание широкополосных каналов связи с ними высокой мощности.
Такая модель «плюс» может быть предложена и трем другим участницам «Восточного партнерства», Армении, Беларуси и Азербайджану, «когда они будут готовы для таких расширенных возможностей», говорится в документе.
Новый трастовый фонд для Украины, как говорится в документе, должен сосредоточиться на частных и государственных инвестициях, в частности в социальную и экономическую инфраструктуру, а также на тех, которые имеют целью усилить способность Украины осваивать инвестиции.
В документе также, среди прочего, отмечена поддержка восстановления полного суверенитета Украины в Крыму, Грузии в Абхазии и Южной Осетии и Молдовы в Приднестровье.
Ранее сообщалось, что Украина может отменить плату за роуминг со странами Евросоюза, однако, если это и произойдет, то не раньше 2020 года.
С 15 июня на территории ЕС отменена плана за роуминг. С помощью сим-карты, зарегистрированной в какой-либо из стран ЕС, пользователь сможет пользоваться услугами связи на всей территории Евросоюза по той же стоимости, как в домашнем регионе.