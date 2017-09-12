Плата за роуминг между ЕС и Молдовой может быть отменена

Источник: Noi.md

Эти предлагаемые меры накануне ноябрьского саммита программы ЕС «Восточное партнерство» содержатся в проекте доклада с рекомендациями Европарламента другим европейским институтам по этой программе.

Европарламент предлагает для этих трех стран-участниц программы подать привлекательную модель «Восточного партнерства-плюс», которая предусматривала бы, кроме упомянутого, также введение для этих стран односторонних тарифных преференций или создание широкополосных каналов связи с ними высокой мощности.

Такая модель «плюс» может быть предложена и трем другим участницам «Восточного партнерства», Армении, Беларуси и Азербайджану, «когда они будут готовы для таких расширенных возможностей», говорится в документе.

Новый трастовый фонд для Украины, как говорится в документе, должен сосредоточиться на частных и государственных инвестициях, в частности в социальную и экономическую инфраструктуру, а также на тех, которые имеют целью усилить способность Украины осваивать инвестиции.

В документе также, среди прочего, отмечена поддержка восстановления полного суверенитета Украины в Крыму, Грузии в Абхазии и Южной Осетии и Молдовы в Приднестровье.

Ранее сообщалось, что Украина может отменить плату за роуминг со странами Евросоюза, однако, если это и произойдет, то не раньше 2020 года.