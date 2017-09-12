Какие льготы для бизнеса отменят в Казахстане

Источник: Kazinform

«В части модернизации льгот предлагается повысить их эффективность путем точечных изменений. В частности отменяются сбор с аукционов и плата за пользование судоходными водными путями, поскольку государство не предоставляет услуги и разрешения в данных случаях», — сообщил Тимур Сулейменов.

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Также, по словам министра, на данном этапе предлагается отказаться от ряда льгот. К ним относятся освобождение оборотов по услугам игровых автоматов, реализация лотерейных билетов, государственных знаков почтовой оплаты, импорту почтовых марок.

«Также отменяются льготы противоречащие требованиям ВТО, так как согласно требованиям ВТО для товаров внутреннего производства и импорта должны быть применены равные условия налогообложения», — добавил Тимур Сулейменов.