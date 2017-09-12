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12:28 (мск), источник: Actualitati.md

Налоговики нагрянут в столичные рестораны и банкетные залы

В течение текущего месяца известные рестораны и залы торжеств станут объектом исследований налоговых постов, о чем объявила Налоговая служба Молдовы.

Источник: Actualitati.md

Также утверждается, что налоговые проверки затронут и владельцев многих ресторанов и залов торжеств по всей стране. Всего Налоговая служба планирует проверить 40 таких заведений, пишет kp.md.

В ходе проверок внимание будет обращено на тип объекта (праздничный зал, ресторан, кафе), размер коммерческих единиц, количество мест, режим работы, оборот, налоговую нагрузку, количество сотрудников и среднюю заработную плату на одного сотрудника.

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