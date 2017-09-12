Налоговики нагрянут в столичные рестораны и банкетные залы
В течение текущего месяца известные рестораны и залы торжеств станут объектом исследований налоговых постов, о чем объявила Налоговая служба Молдовы.
В течение текущего месяца известные рестораны и залы торжеств станут объектом исследований налоговых постов, о чем объявила Налоговая служба Молдовы.
Также утверждается, что налоговые проверки затронут и владельцев многих ресторанов и залов торжеств по всей стране. Всего Налоговая служба планирует проверить 40 таких заведений, пишет kp.md.
В ходе проверок внимание будет обращено на тип объекта (праздничный зал, ресторан, кафе), размер коммерческих единиц, количество мест, режим работы, оборот, налоговую нагрузку, количество сотрудников и среднюю заработную плату на одного сотрудника.