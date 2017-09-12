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12:47 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске 22 предпринимателя получат субсидии

Общая сумма выплат превысит 3 млн рублей.

В Омске 22 предпринимателя получат субсидии, сообщает пресс-служба мэрии.

В мэрии подвели итоги открытого конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. Всего на рассмотрение комиссии поступило 32 заявки по четырём видам субсидий, из них 22 субъекта малого и среднего предпринимательства стали победителями. Большинство бизнесменов планируют возместить расходы на приобретение основных средств и уплату процентов по кредитам, привлечённым на развитие бизнеса.

«Довольно разнообразен круг участников конкурса: они представляют торговлю, медицину, сферу услуг, но большая часть из них занята в производственной сфере. Есть предприниматели, которые не впервые участвуют в подобных конкурсах. Мы сопровождаем их деятельность, отслеживаем эффективность использования бюджетных средств. Отрадно видеть, что муниципальная поддержка помогает им развиваться, укрупнять свой бизнес», — пояснила исполняющий обязанности директора профильного департамента Ирина Куимова.

Отметим, что максимальный размер субсидии составит 200 ты. рублей. В ближайшее время будет объявлено о проведении второго этапа конкурса.

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