В Омске на две ночи перекроют ряд улиц

В БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» уточнили, что в связи с проведением ремонтных работ на проезжей части и тротуарах на улицах Красногвардейская, Карла Либкнехта и Щербанева будет ограничено движение всех видов транспорта с 12 по 14 сентября с 21.00 до 07.00.