В Омске на две ночи перекроют ряд улиц
Перекрытия связаны с ремонтными работами.
Перекрытия связаны с ремонтными работами.
В Омске на две ночи перекроют ряд улиц, сообщает
В БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» уточнили, что в связи с проведением ремонтных работ на проезжей части и тротуарах на улицах Красногвардейская, Карла Либкнехта и Щербанева будет ограничено движение всех видов транспорта с 12 по 14 сентября с 21.00 до 07.00.
Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты объезда по улицам Гусарова, Гагарина, Интернациональная и Булатова.