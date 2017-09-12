Меньше четырех миллионов людей посетили ЭКСПО в Астане
АСТАНА, 12 сен — Sputnik. Общее число посетителей составило 3 997 545 человек при первоначальном прогнозе в 2 миллиона гостей, сообщает
АСТАНА, 12 сен — Sputnik. Общее число посетителей составило 3 997 545 человек при первоначальном прогнозе в 2 миллиона гостей, сообщает
Также сообщается, что с 11 сентября по 15 декабря на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 будет произведен демонтаж международных павильонов.
«Участникам предстоит вывезти экспонаты, демонтировать внутренние строительные конструкции, вывезти мусор и провести ремонт, чтобы вернуть помещения организаторам в первоначальном виде. Данный процесс рассчитан до 15 декабря», — пояснили в НК «Астана ЭКСПО-2017».
Контроль за процессом демонтажа будет вестись
После завершения работ Центральный павильон — сфера «Нур Алем» — будет работать в режиме музея.
На территории ЭКСПО позже будет действовать международный финансовый центр.