Меньше четырех миллионов людей посетили ЭКСПО в Астане

Источник: Sputniknews.kz

Также сообщается, что с 11 сентября по 15 декабря на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 будет произведен демонтаж международных павильонов.

«Участникам предстоит вывезти экспонаты, демонтировать внутренние строительные конструкции, вывезти мусор и провести ремонт, чтобы вернуть помещения организаторам в первоначальном виде. Данный процесс рассчитан до 15 декабря», — пояснили в НК «Астана ЭКСПО-2017».

Контроль за процессом демонтажа будет вестись архитектурно-техническим департаментом и департаментом по работе с международными участниками.

После завершения работ Центральный павильон — сфера «Нур Алем» — будет работать в режиме музея.