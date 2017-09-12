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18:31 (мск), источник: Sputniknews.kz

Меньше четырех миллионов людей посетили ЭКСПО в Астане

АСТАНА, 12 сен — Sputnik. Общее число посетителей составило 3 997 545 человек при первоначальном прогнозе в 2 миллиона гостей, сообщает пресс-служба АО «Астана ЭКСПО-2017».

Источник: Sputniknews.kz

Также сообщается, что с 11 сентября по 15 декабря на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 будет произведен демонтаж международных павильонов.

«Участникам предстоит вывезти экспонаты, демонтировать внутренние строительные конструкции, вывезти мусор и провести ремонт, чтобы вернуть помещения организаторам в первоначальном виде. Данный процесс рассчитан до 15 декабря», — пояснили в НК «Астана ЭКСПО-2017».

Контроль за процессом демонтажа будет вестись архитектурно-техническим департаментом и департаментом по работе с международными участниками.

После завершения работ Центральный павильон — сфера «Нур Алем» — будет работать в режиме музея.

На территории ЭКСПО позже будет действовать международный финансовый центр.

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