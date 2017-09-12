«Роснефть» сдвинула айсберг в Арктике и сравнила его с убийцей «Титаника»

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В ходе буксировки айсберга, по словам Шишкина, была апробирована «уникальная технология по изменению траектории дрейфа айсбергов». Он привел в сравнение то, что вес странствующего айсберга, ставшего причиной гибели Титаника, оценивается в 75 тыс. тонн. По разным данным, его достигал 420 тыс. тонн, когда он откололся, но время дрейфа он растаял.

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«Роснефть» в прошлом году провела арктическую экспедицию, целью которой было воздействие на айсберги с целью изменения их траектории движения для того, чтобы предотвратить их столкновение с нефтяной платформой, пояснил РБК специалист нефтяной компании, принимавший участие в организации экспедиции компании в Арктику.

Во время экспедиций с помощью эхолотов определяют размер и вес надводной и подводной частей айсберга, а затем с помощью специальных канатов и сеток посредством ледоколов или судов снабжения на айсберг можно оказать воздействие.

Собеседник РБК отметил, что еще одна подобная экспедиция по исследованию движения айсбергов и воздействия на них стартовала 10 сентября. Она продлится 40 дней.