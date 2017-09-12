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14:44 (мск), источник: РБК

«Роснефть» сдвинула айсберг в Арктике и сравнила его с убийцей «Титаника»

Специалисты «Роснефти» отбуксировали айсберг массой свыше 1 млн тонн, это самый тяжелый айсберг из тех, на траекторию которых удавалось оказать воздействие в истории России. Об этом заявил вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин, передает корреспондент РБК.

Источник: Mariusz Prusaczyk/CC0

В ходе буксировки айсберга, по словам Шишкина, была апробирована «уникальная технология по изменению траектории дрейфа айсбергов». Он привел в сравнение то, что вес странствующего айсберга, ставшего причиной гибели Титаника, оценивается в 75 тыс. тонн. По разным данным, его достигал 420 тыс. тонн, когда он откололся, но время дрейфа он растаял.

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«Роснефть» в прошлом году провела арктическую экспедицию, целью которой было воздействие на айсберги с целью изменения их траектории движения для того, чтобы предотвратить их столкновение с нефтяной платформой, пояснил РБК специалист нефтяной компании, принимавший участие в организации экспедиции компании в Арктику.

Во время экспедиций с помощью эхолотов определяют размер и вес надводной и подводной частей айсберга, а затем с помощью специальных канатов и сеток посредством ледоколов или судов снабжения на айсберг можно оказать воздействие.

Собеседник РБК отметил, что еще одна подобная экспедиция по исследованию движения айсбергов и воздействия на них стартовала 10 сентября. Она продлится 40 дней.

Всего с 2013 по 2017 год «Роснефть» провела семь экспедиций в Арктике. О том, что в рамках экспедиции «Кара-лето-2016» «Роснефть» применит технологию изменения траектории дрейфа айсбергов, сообщалось в сентябре прошлого года. В работах участвовали ледокол «Капитан Драницын» и научно-экспедиционное судно «Академик Трешников».

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