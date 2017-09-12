Территорию около самарского нового стадиона благоустроят почти за миллиард рублей

Общий объем финансирования составляет 916,5 млн рублей, при этом в текущем году на реализацию проекта выделят 430 миллионов, в 2018 — 486,5 млн.

На благоустройство территории потратят около 1,8 млрд рублей. Проект включает устройство проездов вокруг стадиона и к тренировочным площадкам, а также проездов, обеспечивающих транспортную связь между улицей Дальней и улицей Демократической, улицей Дальней и разворотной площадкой с автостоянкой. Предусмотрены пешеходные дорожки, зеленая зона, специальные экраны, которые защитят от шума жителей ближайших домов. Территорию около стадиона замостят разноцветной плиткой.