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13:22 (мск), источник: НИА Самара

Территорию около самарского нового стадиона благоустроят почти за миллиард рублей

Главное управление организации торгов Самарской области объявило тендер на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к стадиону, сообщается на сайте госзакупок.

Также речь идет о границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической.

Общий объем финансирования составляет 916,5 млн рублей, при этом в текущем году на реализацию проекта выделят 430 миллионов, в 2018 — 486,5 млн.

Аукцион пройдет 18 сентября.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», проект первого этапа благоустройства территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», успешно прошел экспертизу.

На благоустройство территории потратят около 1,8 млрд рублей. Проект включает устройство проездов вокруг стадиона и к тренировочным площадкам, а также проездов, обеспечивающих транспортную связь между улицей Дальней и улицей Демократической, улицей Дальней и разворотной площадкой с автостоянкой. Предусмотрены пешеходные дорожки, зеленая зона, специальные экраны, которые защитят от шума жителей ближайших домов. Территорию около стадиона замостят разноцветной плиткой.

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Территорию около самарского нового стадиона благоустроят почти за миллиард рублей
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