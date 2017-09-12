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13:37 (мск), источник: Uralpress.ru

УФАС отменило конкурсы по пассажирским перевозкам в Челябинске

Челябинские антимонопольщики отменили конкурсы на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам № 4 «Мамина — ЮУрГУ» и № 74 «Автобусный парк — Завод Станкомаш».

Нарушения акона о защите конкуренции и закона об организации регулярных перевозок пассажиров установлены в ходе рассмотрения жалоб ООО Транспортная компания «Иремель» и ООО «Третий автобусный парк».

Заказчик включил в конкурсную документацию требование о предоставлении предварительных договоров на приобретение транспортных средств для участников, не владеющих автомобильным транспортом.

«Как указало в своей жалобе ООО Транспортная компания “Иремель”, данное условие накладывает на участника необоснованные обязательства по поиску контрагента для заключения такого предварительного договора. При отсутствии потенциальных поставщиков, желающих заключить предварительный договор, участник может лишиться права принять участие в конкурентной процедуре. Также в документации отсутствует полная информация о расписании движения транспортных средств по маршруту, что не позволяет перевозчикам заблаговременно сопоставить собственные финансовые и материальные ресурсы с фактическими условиями осуществления перевозок», — сообщает пресс — служба УФАС по Челябинской области.

Челябинское УФАС России признало, что допущенные управлением транспорта администрации Челябинска нарушения могли привести к ограничению количества участников конкурса.

Кроме того, заказчик не обеспечил прием всех заявок, которые перевозчики принесли до окончания срока их подачи.

За несоблюдение требований действующего законодательства в отношении должностного лица заказчика будет возбуждено административное дело.

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