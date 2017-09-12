«Почта России» откроет 50 мини-отделений в «Пятерочках» в Москве и области
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — «Почта России» планирует открыть порядка 50
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — «Почта России» планирует открыть порядка 50
«Пока у нас реализуется эксперимент по открытию небольших окон “Почты России” в отделениях “Пятерочки”, порядка 50 мы планируем в этом году открыть», — сказал он.
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«Действительно это лежащая на поверхности идея (предоставить свои отделения ритейлерам — ИФ), — сказал Подгузов. — Я думаю, что с точки зрения розничных сетей — они хотят сотрудничать, но им нужны достаточно крупные площади, чтобы эффективно работать. Это также определенная сложность для “Почты России”, так как нам нужно определить объект, который будем предоставлять».
По его словам, возможно взаимодействие «Почты» с несколькими регионами и разными ритейлерами.