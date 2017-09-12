«Почта России» откроет 50 мини-отделений в «Пятерочках» в Москве и области

Источник: РИА "Новости"

«Пока у нас реализуется эксперимент по открытию небольших окон “Почты России” в отделениях “Пятерочки”, порядка 50 мы планируем в этом году открыть», — сказал он.

Замглавы по посылочному бизнесу и экспресс-доставкам Сергей Малышев уточнил, что эксперимент проводился в трех магазинах ритейлера. Глава «Почты России» также сказал, что предприятие имеет много запросов со стороны ритейлеров на предоставление им отделений «Почты».

«Действительно это лежащая на поверхности идея (предоставить свои отделения ритейлерам — ИФ), — сказал Подгузов. — Я думаю, что с точки зрения розничных сетей — они хотят сотрудничать, но им нужны достаточно крупные площади, чтобы эффективно работать. Это также определенная сложность для “Почты России”, так как нам нужно определить объект, который будем предоставлять».