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14:33 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Вим-Авиа извинилась за задержку рейсов из Москвы и Краснодара

Пассажиры ожидают вылетов уже более суток.

Пассажиры авиакомпании Вим-Авиа более суток ожидают вылет рейса из Москвы в Краснодар. В связи с неприбытием борта из Москвы аналогичная задержка образовалась и в Краснодаре — пассажиры также не могут вылететь в столицу со вчерашнего дня.

Представители компании дали официальный комментарий по поводу задержек рейсов: «Вылет рейса NN348 по маршруту Краснодар — Москва от 11.09.2017 задерживается по причине позднего прибытия воздушного судна. Плановое время вылета самолета из Москвы в Краснодар — 15:30 по московскому времени. Плановое время вылета из Краснодара — 18:30. Всем 154 пассажирам задержанного рейса в Краснодаре предоставлены напитки, питание и гостиница. Несмотря на сбои в расписании, авиакомпания готова выполнить обязательства перед всеми своими пассажирами, доставив их к месту назначения. Вим-Авиа приносит извинения за доставленные неудобства».

Ранее пресс-служба «Базэл Аэро» сообщала, что международный аэропорт Краснодар работает в штатном режиме и готов к обслуживанию всех авиарейсов на прилет и вылет.

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