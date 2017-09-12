Вим-Авиа извинилась за задержку рейсов из Москвы и Краснодара

Пассажиры авиакомпании Вим-Авиа более суток ожидают вылет рейса из Москвы в Краснодар. В связи с неприбытием борта из Москвы аналогичная задержка образовалась и в Краснодаре — пассажиры также не могут вылететь в столицу со вчерашнего дня.

Представители компании дали официальный комментарий по поводу задержек рейсов: «Вылет рейса NN348 по маршруту Краснодар — Москва от 11.09.2017 задерживается по причине позднего прибытия воздушного судна. Плановое время вылета самолета из Москвы в Краснодар — 15:30 по московскому времени. Плановое время вылета из Краснодара — 18:30. Всем 154 пассажирам задержанного рейса в Краснодаре предоставлены напитки, питание и гостиница. Несмотря на сбои в расписании, авиакомпания готова выполнить обязательства перед всеми своими пассажирами, доставив их к месту назначения. Вим-Авиа приносит извинения за доставленные неудобства».