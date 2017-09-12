Ряд муниципалитетов в Челябинской области до сих пор не готов к зиме

Ряд муниципалитетов в Челябинской области до сих пор не готов к отопительному сезону — об этом во вторник, 12 сентября, в ходе областного совещания с главами территорий заявил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Чиновник доложил, что на 12 сентября показатель готовности объектов коммунальной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к новому отопительному периоду, в среднем, составляет 97%. В аутсайдерах — Карабаш, Троицк, Нагайбакский и Аргаяшский районы. Здесь уровень готовности — ниже 75%. Позже министр объяснил, что в Троицке виноваты «нерадивые» чиновники, которые зачем-то резко занизили статистику, а по факту там готовность на уровне 90%.

В Верхнем Уфалее до сих пор не решен вопрос с заводской котельной обанкротившегося «Уфалейникеля», которая должна перейти под управление МУП «Энергетик».

Тревогу вызывает начало отопительного сезона в поселке Межозерный (Верхнеуральский район). Здесь не достроена новая котельная.

Еще одна проблема — котельная поселка Локомотивный. Из-за накопленных перед «Новатэком» долгов компания «ПромЭКоГрупп» лишилась договора на поставку газа.

В целом, муниципалитеты задолжали «Новатэку» свыше 1,1 млрд рублей, за электроэнергию — более 880 млн, напомнил министр. По его мнению, причиной таких большим сумм стали долги населения за жилизно-коммунальное хозяйство, которые за последние годы выросли до 12 млрд рублей.

«Первое октября — дата, к которой мы все готовимся. Для горнозаводской зоны это 15 сентября. Поэтому нужно завершить все работы в ближайшее время», — отметил Тупикин.