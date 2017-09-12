Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Что будет с рублем к зиме
Реакция родных на последнее слово «тверского стрелка» в суде
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Госдеп США прокомментировал прорыв Саакашвили на Украину
Опасный вирус из Китая пришел в Россию
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Все ещё мисс Вселенная: Фёдорова предстала в купальнике - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Почему я рада, что не получила высшего образования
Экс-глава войск Украины назвал организаторов госпереворота – СМИ
Новейшая атомная подлодка РФ покрыта тайной – СМИ
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
10В Саудовской Аравии начался Хадж
14:07 (мск), источник: dostup1.ru

Ряд муниципалитетов в Челябинской области до сих пор не готов к зиме

В поселке Межозерный идет строительство новой котельной, в Троицке ситуацию осложнили «нерадивые» чиновники, а в Верхнем Уфалее до сих пор не решен вопрос с котельной обанкротившегося «Уфалейникеля».

Ряд муниципалитетов в Челябинской области до сих пор не готов к отопительному сезону — об этом во вторник, 12 сентября, в ходе областного совещания с главами территорий заявил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Чиновник доложил, что на 12 сентября показатель готовности объектов коммунальной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к новому отопительному периоду, в среднем, составляет 97%. В аутсайдерах — Карабаш, Троицк, Нагайбакский и Аргаяшский районы. Здесь уровень готовности — ниже 75%. Позже министр объяснил, что в Троицке виноваты «нерадивые» чиновники, которые зачем-то резко занизили статистику, а по факту там готовность на уровне 90%.

В Верхнем Уфалее до сих пор не решен вопрос с заводской котельной обанкротившегося «Уфалейникеля», которая должна перейти под управление МУП «Энергетик».

Тревогу вызывает начало отопительного сезона в поселке Межозерный (Верхнеуральский район). Здесь не достроена новая котельная.

Еще одна проблема — котельная поселка Локомотивный. Из-за накопленных перед «Новатэком» долгов компания «ПромЭКоГрупп» лишилась договора на поставку газа.

В целом, муниципалитеты задолжали «Новатэку» свыше 1,1 млрд рублей, за электроэнергию — более 880 млн, напомнил министр. По его мнению, причиной таких большим сумм стали долги населения за жилизно-коммунальное хозяйство, которые за последние годы выросли до 12 млрд рублей.

«Первое октября — дата, к которой мы все готовимся. Для горнозаводской зоны это 15 сентября. Поэтому нужно завершить все работы в ближайшее время», — отметил Тупикин.

Напомним, руководители областного центра, ссылаясь на «теплый» прогноз погоды, заявили, что отопительный сезон 2017 года начнется не ранее конца сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Челябинское УФАС нашло нарушения в торгах по созданию мусорного кластера
Ряд муниципалитетов в Челябинской области до сих пор не готов к зиме
В крупных городах России массово эвакуируют школы, вузы и ТЦ
Липницкая назвала мошенником человека, выдающего себя за ее отца
Против руководителей УСБ СК возбудили еще одно дело о взятке
Правительство запретило госзакупки иностранной мебели
СМИ: в ближайшие три года пенсии могут сократиться
Суд Багдада приговорил к смертной казни гражданина РФ
Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Ревва снял пародию на «Афоню» с Аллой Михеевой: видео Популярный шоумен показал тизер своего нового клипа, в котором, помимо Михеевой, снялся актер Павел Деревянко
Недвижимость
Власти Смольного выступили за отмену долевого строительства
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь