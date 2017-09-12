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14:30 (мск), источник: БЕЛТА

Начался суд по делу о порче более 170 т мяса на Гомельском мясокомбинате

12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении десяти обвиняемых, связанных с коррупцией на Гомельском мясокомбинате, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

На скамейке подсудимых — бывший генеральный директор предприятия, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора, а также еще восемь должностных лиц.

Из материалов дела известно, что директор предприятия с поддержкой экс-замминистра организовал переработку и реализацию испорченного мяса. Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета было установлено, что необеспечение надлежащих условий хранения мясной продукции на Гомельском мясокомбинате с января по декабрь 2015 года привело к порче более 170 т мяса на сумму более Br7,2 млрд (неденоминированных).

Будет дополнено.

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