Мунсовет проголосовал за выделение надбавки к зарплате поваров, помощников и нянь в детсадах

Источник: Actualitati.md

Советник ПСРМ Евгения Чебан сказала на заседании мунсовета, что деньги для выделения надбавки есть в управлениях примэрии, которые не на 100% израсходовали свой бюджет. Таким образом в ЖКХ есть 10 млн леев, и их можно использовать по назначению.

Советник ПСРМ Ион Чебан отметил, что из-за низкой зарплаты сотрудников, с начала учебного года проблемы были в 22 детсадах.

«Мы общались с руководителями разных управлений. Деньги есть, и можно выделить надбавку в 50%», — сказал социалист.