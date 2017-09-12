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14:44 (мск), источник: Actualitati.md

Мунсовет проголосовал за выделение надбавки к зарплате поваров, помощников и нянь в детсадах

Муниципальный совет проголосовал во вторник за проект советников фракции Партии социалистов (ПСРМ) о выделении надбавки в 50% к зарплате поваров, помощников и нянь.

Источник: Actualitati.md

Советник ПСРМ Евгения Чебан сказала на заседании мунсовета, что деньги для выделения надбавки есть в управлениях примэрии, которые не на 100% израсходовали свой бюджет. Таким образом в ЖКХ есть 10 млн леев, и их можно использовать по назначению.

Советник ПСРМ Ион Чебан отметил, что из-за низкой зарплаты сотрудников, с начала учебного года проблемы были в 22 детсадах.

«Мы общались с руководителями разных управлений. Деньги есть, и можно выделить надбавку в 50%», — сказал социалист.

Советники фракции Либеральной партии предложили увеличить на 100%, но не смогли сказать, откуда взять деньги на 100% надбавку.

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