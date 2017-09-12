Рост цен на бензин объяснили в Минэнерго

Источник: Tengrinews

Как сообщил в ходе брифинга директор Департамента развития нефтяной промышленности Министерства Куаныш Кудайбергенов, рост цен на бензин связан с плановым ремонтом казахстанских НПЗ, и зависимостью от российского бензина.

«В течение года, на заводах есть плановые остановки согласно графику. Сейчас как раз тот период, когда Атырауский завод в августе встал на ремонт до 18 сентября, 20 сентября Павлодарский встал на ремонт до 25 октября. Как раз этот объем, которые эти заводы не допроизводят, мы вынуждены импортировать с Российской Федерации», — сказал Куаныш Кудайбергенов.

«На сегодняшний день у нас сохраняется импортозависимость от российского бензина и дизельного топлива. По бензину марки АИ-92 — 30 процентов, по дизельному топливу -15 процентов. Сейчас доля российского бензина возросла, соответственно цена немного вырастает. Данные колебания носят сезонный характер, связанный с увеличенным спросом, из-за остановок завода», — дополнил он.

Также он сообщил, что ориентировочно цены выпрямятся к концу следующего месяца.

«Мы думаем, что к концу октября баланс выправится, и обстановка нормализуется», — сказал Куаныш Кудайбергенов.

При этом он не стал обещать, что цена на бензин снизится. «Цены будут регулироваться рынком, вы знаете, что в июле 2015 года мы отпустили бензин АИ-92 с госрегулирования. В августе 2016 года дизельное топливо, и на сегодня цены на эти нефтепродукты регулируются только рынком. Министерство за этим не следит», — отметил он.

Кроме того он сообщил, что по данным Министерства, в отношении ряда АЗС ведется расследование о ценовом сговоре. «В свою очередь, КРЕМ ЗК наблюдает, что бы не было необоснованных повышений цен на нефтепродукты, и насколько нам известно, сейчас даже ведется какое то дело в отношении заправщиков, которые в свое время подняли цену одновременно», — заключил Куаныш Кудайбергенов.

Ранее сообщалось, что на АЗС Казахстана подорожал бензин. Цены на заправках страны в среднем поднялись на два-три тенге. Некоторые столичные автозаправки Аи-92 заправляли уже по 149 тенге.