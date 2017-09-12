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15:23 (мск), источник: Volga News

В Тольятти открыто более 5 тыс. вакансий

Предприятия и организации Тольятти заявили о потребности в 5398 работниках (без учета вакансий для временного трудоустройства подростков), из которых 47,4% — вакансии для рабочих. Об этом в конце минувшей недели сообщил городской Центр занятости населения.

Источник: AP 2017

Численность безработных граждан на 8 сентября составила 5422 человека, из которых 54,3% приходится на женщин, 13,6% — молодежь в возрасте до 30 лет, 11,4% — граждан предпенсионного возраста. 20,7% — уволенные по сокращению штата. 5,5% состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю статус безработного получили 149 человек, трудоустроено 114 безработных граждан, направлено на профессиональное обучение 8 человек. Получили услуги по профессиональной ориентации 118 человек, социальной адаптации — 2 человека. Уровень регистрируемой в городе безработицы составил 1,30%.

По состоянию на 8 сентября 14 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени. 645 человек заняты неполную рабочую неделю, 25 человек находятся в простое по вине работодателя.

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