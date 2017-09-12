В Тольятти открыто более 5 тыс. вакансий

Источник: AP 2017

Численность безработных граждан на 8 сентября составила 5422 человека, из которых 54,3% приходится на женщин, 13,6% — молодежь в возрасте до 30 лет, 11,4% — граждан предпенсионного возраста. 20,7% — уволенные по сокращению штата. 5,5% состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю статус безработного получили 149 человек, трудоустроено 114 безработных граждан, направлено на профессиональное обучение 8 человек. Получили услуги по профессиональной ориентации 118 человек, социальной адаптации — 2 человека. Уровень регистрируемой в городе безработицы составил 1,30%.