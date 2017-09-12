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15:25 (мск), источник: Volga News

Судебные приставы с начала года взыскали с самарцев более 3 миллиардов рублей

В 2017 году судебные приставы Самарской области взыскали более 3,3 млрд рублей в счет погашения налогов и сборов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за 8 месяцев текущего года в управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области поступило более 81 тысячи исполнительных документов о взыскании задолженностей по налогам и сборам на общую сумму свыше 6 млрд рублей. 52 тыс. из них были завершены с положительным результатом.

Служба судебных приставов напоминает, что узнать о своих долгах, а при наличии, оплатить их, можно при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств», который располагается на официальном сайте ведомства.

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