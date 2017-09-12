Судебные приставы с начала года взыскали с самарцев более 3 миллиардов рублей

Всего за 8 месяцев текущего года в управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области поступило более 81 тысячи исполнительных документов о взыскании задолженностей по налогам и сборам на общую сумму свыше 6 млрд рублей. 52 тыс. из них были завершены с положительным результатом.