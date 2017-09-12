Из-за отсутствия финансирования в ЗКО придумали новый способ строительства дорог

Источник: Informburo.kz

Задумка заключается в том, чтобы строить дороги из белой глины. Идея была внедрена уже в местных посёлках Атамекен и Оян.

«На подъездные дороги к посёлкам Таскалинского района деньги не выделяются, поэтому мы изыскали средства из районного бюджета и построили 18 километров к посёлку Оян и 15 километров к посёлку Атамекен. Жители сами просили нас сделать подъезд к сёлам. И так как на щебень денег нет, мы решили засыпать дороги белой глиной. У неё есть преимущество, в дождь она не размывается», — пояснил аким района Санжар Алиев.

Правда, есть один недостаток, в ЗКО щебня нет и его необходимо завозить из Актюбинской области.

«Если бы мы засыпали дорогу не опокой, а щебнем, то на выделенные деньги смогли бы построить только два километра дороги», — заявил аким.

Весной 2017 года жители сёл Таскалинского района целую неделю не могли выехать за пределы населённого пункта. Выехать из села Оян можно было только на тракторах. Впрочем, и они застревали в грязи, образовавшейся на дороге между двумя селами района.

В ЗКО подрядчики не хотят браться за ремонт дорог. Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов пояснил корреспонденту Informburo kz, что не все дорожники хотят участвовать в конкурсе. Некоторые населённые пункты региона находятся в 500−600 км от областного центра.