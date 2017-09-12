Из-за отсутствия финансирования в ЗКО придумали новый способ строительства дорог
В Западном Казахстане
В Западном Казахстане
Задумка заключается в том, чтобы строить дороги из белой глины. Идея была внедрена уже в местных посёлках Атамекен и Оян.
«На подъездные дороги к посёлкам Таскалинского района деньги не выделяются, поэтому мы изыскали средства из районного бюджета и построили 18 километров к посёлку Оян и 15 километров к посёлку Атамекен. Жители сами просили нас сделать подъезд к сёлам. И так как на щебень денег нет, мы решили засыпать дороги белой глиной. У неё есть преимущество, в дождь она не размывается», — пояснил аким района Санжар Алиев.
Правда, есть один недостаток, в ЗКО щебня нет и его необходимо завозить из Актюбинской области.
«Если бы мы засыпали дорогу не опокой, а щебнем, то на выделенные деньги смогли бы построить только два километра дороги», — заявил аким.
Весной 2017 года жители сёл Таскалинского района целую неделю не могли выехать за пределы населённого пункта. Выехать из села Оян можно было только на тракторах. Впрочем, и они застревали в грязи, образовавшейся на дороге между двумя селами района.
В ЗКО подрядчики не хотят браться за ремонт дорог. Аким
Бердибек Сапарбаев уже признавался, что ему стыдно перед жителями за плохие дороги. Глава региона отметил, что за последние три года на ремонт дорог потратили 7,5 млрд тенге, а улицы с нормальным асфальтом можно пересчитать по пальцам.