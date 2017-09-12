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16:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Мартеновскую печь на Выксунском металлургическом заводе планируется остановить в I полугодии 2018 года

Как сообщил в ходе встречи с журналистами 11 сентября управляющий директор АО «ВМЗ» Александр Барыков, что будет на месте цеха с ней пока неизвестно.

Источник: НТА-Приволжье

По его словам, технология выплавки металла на мартеновских печах давно устарела и к тому же создает множество вредных отходов и выбросов в окружающую среду. Кроме того, металл теперь будет поставляться на ВМЗ металлургическим комбинатом «Уральская сталь». Всех работников цеха с мартеновской печью переобучат и распределят по другим специальностям.

Что будет на месте старого цеха пока неизвестно. Александр Барыков отметил, что, возможно, он будет снесен и территория засеяна газоном или там откроется новое современно производство. На данный момент уже почти все готово к закрытию цеха и его судьба будет ясна уже после I полугодия 2018 года.

Как сообщалось ранее, нижегородский ВМЗ изготовит колеса с улучшенными характеристиками для вагонов московского метрополитена.

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