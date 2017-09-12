Мартеновскую печь на Выксунском металлургическом заводе планируется остановить в I полугодии 2018 года

Источник: НТА-Приволжье

По его словам, технология выплавки металла на мартеновских печах давно устарела и к тому же создает множество вредных отходов и выбросов в окружающую среду. Кроме того, металл теперь будет поставляться на ВМЗ металлургическим комбинатом «Уральская сталь». Всех работников цеха с мартеновской печью переобучат и распределят по другим специальностям.

Что будет на месте старого цеха пока неизвестно. Александр Барыков отметил, что, возможно, он будет снесен и территория засеяна газоном или там откроется новое современно производство. На данный момент уже почти все готово к закрытию цеха и его судьба будет ясна уже после I полугодия 2018 года.