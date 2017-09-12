Власти направят 840 млн рублей на подготовку к отопительному сезону 2018−2019 в Приангарье
Подготовка началась раньше запланированного срока.
Подготовка началась раньше запланированного срока.
Правительство Иркутской области направит 840 млн рублей на подготовку к отопительному сезону 2018−2019 годов. Подготовка к отопительному сезону 2018−2019 годов стартовала значительно раньше привычного — в сентябре вместо января следующего года. Это позволит местным властям в срок закончить конкурсные процедуры, а подрядчикам приступить к ремонтным работам без опозданий. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области начали рассмотрение заявок муниципальных образований на получение в 2018 году субсидий из областного бюджета году на мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству объектов коммунальной инфраструктуры.
«Некоторые заявки уже одобрены полностью или частично. Например, Свирску в 2018 году планируется выделить из областного бюджета 26 млн рублей на ремонт котельного оборудования, тепловых и водопроводных сетей. Куйтунскому району одобрена заявка на капремонт инженерных сетей в поселке Куйтун — 5 млн рублей, Зиминскому планируется выделить около 7 млн рублей на капитальный ремонт водопровода в селах Басалаевка, Перевоз, Ухтуй, Кимильтей», — сообщили в
Рабочая группа министерства уже рассмотрела заявки 24-х муниципальных образований. Всего предстоит проанализировать предложения 42 заявки.
Напомним, что новый отопительный сезон начался на севере Приангарья. 30 августа затопили все восемь котельных в Катангском районе, с 4 сентября начали подачу тепла в дома жителей и объекты социальной сферы в Бодайбинском районе, где запущены 17 котельных. Принято решение об отгрузке из