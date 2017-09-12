Власти направят 840 млн рублей на подготовку к отопительному сезону 2018−2019 в Приангарье

Источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Иркутской области направит 840 млн рублей на подготовку к отопительному сезону 2018−2019 годов. Подготовка к отопительному сезону 2018−2019 годов стартовала значительно раньше привычного — в сентябре вместо января следующего года. Это позволит местным властям в срок закончить конкурсные процедуры, а подрядчикам приступить к ремонтным работам без опозданий. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области начали рассмотрение заявок муниципальных образований на получение в 2018 году субсидий из областного бюджета году на мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству объектов коммунальной инфраструктуры.

«Некоторые заявки уже одобрены полностью или частично. Например, Свирску в 2018 году планируется выделить из областного бюджета 26 млн рублей на ремонт котельного оборудования, тепловых и водопроводных сетей. Куйтунскому району одобрена заявка на капремонт инженерных сетей в поселке Куйтун — 5 млн рублей, Зиминскому планируется выделить около 7 млн рублей на капитальный ремонт водопровода в селах Басалаевка, Перевоз, Ухтуй, Кимильтей», — сообщили в пресс-службе.

Рабочая группа министерства уже рассмотрела заявки 24-х муниципальных образований. Всего предстоит проанализировать предложения 42 заявки.