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16:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Власти направят 840 млн рублей на подготовку к отопительному сезону 2018−2019 в Приангарье

Подготовка началась раньше запланированного срока.

Источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Иркутской области направит 840 млн рублей на подготовку к отопительному сезону 2018−2019 годов. Подготовка к отопительному сезону 2018−2019 годов стартовала значительно раньше привычного — в сентябре вместо января следующего года. Это позволит местным властям в срок закончить конкурсные процедуры, а подрядчикам приступить к ремонтным работам без опозданий. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области начали рассмотрение заявок муниципальных образований на получение в 2018 году субсидий из областного бюджета году на мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству объектов коммунальной инфраструктуры.

«Некоторые заявки уже одобрены полностью или частично. Например, Свирску в 2018 году планируется выделить из областного бюджета 26 млн рублей на ремонт котельного оборудования, тепловых и водопроводных сетей. Куйтунскому району одобрена заявка на капремонт инженерных сетей в поселке Куйтун — 5 млн рублей, Зиминскому планируется выделить около 7 млн рублей на капитальный ремонт водопровода в селах Басалаевка, Перевоз, Ухтуй, Кимильтей», — сообщили в пресс-службе.

Рабочая группа министерства уже рассмотрела заявки 24-х муниципальных образований. Всего предстоит проанализировать предложения 42 заявки.

Напомним, что новый отопительный сезон начался на севере Приангарья. 30 августа затопили все восемь котельных в Катангском районе, с 4 сентября начали подачу тепла в дома жителей и объекты социальной сферы в Бодайбинском районе, где запущены 17 котельных. Принято решение об отгрузке из аварийно-технического запаса Иркутской области 12 тысяч тонн угля для начала отопительного периода в Байкальске. Общая готовность Иркутской области к отопительному периоду сегодня составляет 89%.

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