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14:41 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Урале открыли производство сыров с белой плесенью

Крупнейшее в России производство сыров с белой плесенью открыли на Урале.

Французские технологии на всех этапах удалось повторить с абсолютной точностью, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Сырную пещеру в средние века обустраивали в скале, чтобы дать там вызреть благородным сырам. А современные технологии позволяют те же условия смоделировать где угодно — хоть в Европе, хоть в Верхней Пышме.

— Регулируется влажность, регулируется температура, то есть все, что нужно, все параметры.

На территории местного молокозавода всего за полтора года с нуля построили комплекс с камерами для заквашивания, формования, прессования, обсушивания и соления сыра с благородной плесенью.

«После того как сыр созрел, об этом мы судим по его внешнему виду, он равномерно обрастает плесенью, становится таким красивым, пушистым. Мы его перемещаем в помещение, где всего плюс 6 градусов — это максимальная температура, чтобы он остановился в своем созревании», — отмечает Анна Кузнецова, директор Верхнепышминского молочного завода.

Благородная белая плесень придает сыру неповторимый вкус и внешний вид. Чтобы по традиционным европейским технологиям наладить его производство на Урале, специалисты привезли сюда стадо альпийских коз.

«В посёлке Садовом построили ферму по производству 6 тонн козьего молока в сутки. На сегодняшний день построили переработку до 5,5 тонн молока в сыры», — резюмирует Илья Бондарев, генеральный директор компании.

Что из этого получилось, уральцы смогут оценить уже в ближайшие дни. Небольшие партии сыров камамбер, бюш, валансе и кроттен появятся на прилавках в конце сентября.

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