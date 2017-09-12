Крупнейшие банки покинули АРБ
Совет Ассоциации российских банков удовлетворил заявления о выходе из АРБ крупнейших банков, говорится в сообщении ассоциации.
Совет Ассоциации российских банков удовлетворил заявления о выходе из АРБ крупнейших банков, говорится в сообщении ассоциации.
В июле 2017 г. соответствующее заявление подавали Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Открытие»,
Совет АРБ признал «работу Ассоциации удовлетворительной, а работу руководства АРБ — эффективной, конструктивной, отвечающей общим интересам АРБ и всем стандартам корпоративной культуры».
Объявив о своем уходе из АРБ, восемь крупнейших банков указали в совместном заявлении, что президент ассоциации Гарегин Тосунян перестал учитывать интересы ее членов. Зампред правления
А президент Сбербанка Герман Греф указывал, что госбанк готов поддержать другие банки, чтобы создать другую ассоциацию, «где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировало бы над интересами отдельных лидеров».