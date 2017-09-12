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17:10 (мск), источник: Ведомости

Крупнейшие банки покинули АРБ

Совет Ассоциации российских банков удовлетворил заявления о выходе из АРБ крупнейших банков, говорится в сообщении ассоциации.

Источник: РИА "Новости"

В июле 2017 г. соответствующее заявление подавали Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Альфа-банк, Бинбанк и БМ-Банк. Представители этих банков отстранены от участия в заседаниях совета АРБ.

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Совет АРБ признал «работу Ассоциации удовлетворительной, а работу руководства АРБ — эффективной, конструктивной, отвечающей общим интересам АРБ и всем стандартам корпоративной культуры».

Объявив о своем уходе из АРБ, восемь крупнейших банков указали в совместном заявлении, что президент ассоциации Гарегин Тосунян перестал учитывать интересы ее членов. Зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин говорил тогда, что с Тосуняном велся диалог об изменении принципов управления, но «нас не услышали».

А президент Сбербанка Герман Греф указывал, что госбанк готов поддержать другие банки, чтобы создать другую ассоциацию, «где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировало бы над интересами отдельных лидеров».

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18 августа© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Иван Петров
А кто же из более-менее солидных банков остался в АРБ?
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