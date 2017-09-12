Зарплата бюджетников Приангарья достигнет прожиточного минимума с 1 января 2018 года

Источник: РИА "Новости"

Заседание прошло под руководством и.о. председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

В январе 2017 года между правительством Иркутской области, союзом «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов», Иркутской региональной ассоциацией работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» заключено региональное соглашение о минимальной заработной плате в Иркутской области. Оно предусматривает поэтапное доведение минимальной заработной платы работников бюджетной сферы до величины прожиточного минимума трудоспособного населения для севера и для юга Иркутской области.

«С начала года минимальная заработная плата работников бюджетной сферы юга Приангарья увеличилась на 12,4%, работников севера области — на 11,6%. За этот же период минимальный размер оплаты труда, установленный на федеральном уровне, увеличился на 4%. Сейчас минимальная заработная плата работников бюджетной сферы, превышает минимальный размер оплаты труда на 19,1% на юге Иркутской области и на 53,8% в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях», — говорится в сообщении.