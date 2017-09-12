Во Флорештах изъяли сотни бутылок «левой» водки
Сотрудники полиции пресекли попытку незаконной транспортировки сотен бутылок водки.
Сотрудники полиции пресекли попытку незаконной транспортировки сотен бутылок водки.
В ходе плановой проверки автомобиля марки DAEWOO Matiz органы правопорядка обнаружили более 200 бутылок водки.
Документов у 24-летнего водителя не оказалось. Инцидент произошел на въезде в село Вертюжень Флорештского района. Алкоголь предназначался для продажи заведениям общепита города Флорешты.
Партия водки оценивается в 20 тысяч леев, была конфискована. Мужчина заплатит штраф в размере 3 тысяч леев.