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16:00 (мск), источник: Actualitati.md

Во Флорештах изъяли сотни бутылок «левой» водки

Сотрудники полиции пресекли попытку незаконной транспортировки сотен бутылок водки.

Источник: Actualitati.md

В ходе плановой проверки автомобиля марки DAEWOO Matiz органы правопорядка обнаружили более 200 бутылок водки.

Документов у 24-летнего водителя не оказалось. Инцидент произошел на въезде в село Вертюжень Флорештского района. Алкоголь предназначался для продажи заведениям общепита города Флорешты.

Партия водки оценивается в 20 тысяч леев, была конфискована. Мужчина заплатит штраф в размере 3 тысяч леев.

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