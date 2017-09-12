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16:46 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В петербургском офисе Райффайзенбанка прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск и изъяли документы в офисе Райффайзенбанка в центре Санкт-Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

«Мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 193 УК (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной или российской валюте)», — приводит «Фонтанка» уточнение МВД.

В банке подтвердили изданию визит полиции и отметили, что Райффайзенбанк «оказывает полное содействие в получении необходимой документации о компании, которая подозревается в совершении противоправных операций».

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