В петербургском офисе Райффайзенбанка прошел обыск
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск и изъяли документы в офисе Райффайзенбанка в центре
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск и изъяли документы в офисе Райффайзенбанка в центре
«Мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 193 УК (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной или российской валюте)», — приводит «Фонтанка» уточнение МВД.
В банке подтвердили изданию визит полиции и отметили, что Райффайзенбанк «оказывает полное содействие в получении необходимой документации о компании, которая подозревается в совершении противоправных операций».