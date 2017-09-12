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16:51 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане думают, куда девать лишний миллион тонн зерна

Искать рынки сбыта для пшеницы и ячменя будут за рубежом.

Источник: Reuters

Зерновые в Татарстане ещё не убраны на 300 тысячах гектаров, сообщил 12 сентября на заседании комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике министр сельского хозяйства республики Марат Ахметов.

По данным на 9 сентября, в республике уже собрали 4,2 млн тонн (урожай прошлого года — 4,3 млн тонн). Внутренние потребности республики — 3,5 млн тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ. По прогнозам в республике будет 1 млн тонн зерна сверх потребностей, который, по словам Марата Ахметова, «куда-то надо будет девать, а спроса на товарное татарстанское зерно нет. Потребности животноводческих комплексов для кормов его не покроют».

При этом зерновых интервенций в этом году не будет. Однако, по словам Ахметова, он не ждет волны банкротств в сельском хозяйстве. Только в этом году господдержка из бюджета РТ — 10 млрд руб. Республика намерена развивать животноводство, поддерживать даже малые подсобные хозяйства.

За последние три года в 2017 году наблюдаются самые низкие цены на фуражное зерно. Цена фуражной пшеницы снизилась по сравнению с 2016 годом на 40%. Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций (РАЦИН) проработал контракты на продажу кормового зерна за пределы РТ на 150 тыс. тонн, среди покупателей не только соседи в ПФО, но и Иран, Азербайджан, стало известно на заседании. Ведет переговоры о каналах сбыта зерна на экспорт в Иран и Татагролизинг. «Мы вышли на предварительный договор поставки ячменя водным транспортом, — сказал представитель Татагролизинга. — Пусть не прибыльную, но по крайне мере, безубыточную — с рентабельностью реализации 1−2%».

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