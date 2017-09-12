Солидарная и базовая пенсии увеличатся в РК в 2018 году

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«Рост пенсионных выплат с 2018 года, по отношению к текущему году, связан с двумя основными факторами. Первый фактор постоянного характера — это увеличение контингента получателей на 44 тысячи человек, а также стандартная индексация пенсий с опережением уровня инфляции на 2 процента. Второй фактор — это новые меры, направленные на усиление социальной поддержки пенсионеров, а именно, изменение с 1 июля 2018 года порядка назначения базовой пенсионной выплаты в зависимости от стажа участия в пенсионной системе», — сказал Б. Султанов.

Министр также сообщил, что с 1 января 2018 предлагается изменить структуру прожиточного минимума в соответствии с фактическими потребительскими расходами граждан.

Таким образом, средний размер солидарной пенсии в 2018 году, по сравнению с текущим годом, увеличится на 3 849 тенге и составит 56 059 тенге. Размер государственной базовой пенсии увеличится, в среднем, почти на 11 тысяч тенге и составит почти 25,5 тысячи тенге. В 2018 году будет также внедрен новый формат адресной социальной помощи с установлением критерия для оказания помощи на уровне 50 процентов от прожиточного минимума.