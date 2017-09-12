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17:04 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Подготовку к отопительному сезону проверил мэр Краснодара

Евгений Первышов посетил главную газоснабжающую организацию кубанской столицы.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас компания обслуживает 280 тысяч абонентов, и это число постоянно растет. А среднее число неисправностей особо не меняется. И, как уверяют диспетчеры, их оперативно исправляют. К тому же оборудование и газовые сети постоянно проверяют и чинят.

Но основная проблема, как и у многих других городских коммунальных предприятий, — финансовая: потребители должны газовикам около 400 миллионов рублей. И почти в половине случаев дело доходит до суда.

Как Краснодар готовится к зиме и когда будут построены новые сети, рассказываем в нашем репортаже.

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