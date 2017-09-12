Минобороны подало 2 иска на 101 млн рублей к воронежскому концерну «Созвездие»

Источник: РИА "Воронеж"

Министерство обороны РФ попытается отсудить у воронежского АО «Концерн «Созвездие» 101 млн рублей. Информация о двух исках появилась на сайте Арбитражного суда города Москвы в начале сентября 2017 года.

По первому иску Минобороны РФ просит взыскать с «Созвездия» 55 млн рублей в качестве неустойки по госконтракту от 3 июня 2013 года. На сайте суда нет информации о сути претензий по второму иску из-за секретных данных, которых содержатся в документах. Известно лишь, что военные пытаются отсудить у воронежского предприятия 46 млн рублей. Арбитражный суд Москвы принял оба материала к производству.

Заседания по искам Минобороны РФ пройдут 20 сентября и 31 октября 2017 года.