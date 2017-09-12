Минобороны подало 2 иска на 101 млн рублей к воронежскому концерну «Созвездие»
Заседания пройдут 20 сентября и 31 октября.
Заседания пройдут 20 сентября и 31 октября.
Министерство обороны РФ попытается отсудить у воронежского АО «Концерн «Созвездие» 101 млн рублей. Информация о двух исках появилась на сайте Арбитражного суда города Москвы в начале сентября 2017 года.
По первому иску Минобороны РФ просит взыскать с «Созвездия» 55 млн рублей в качестве неустойки по госконтракту от 3 июня 2013 года. На сайте суда нет информации о сути претензий по второму иску
Заседания по искам Минобороны РФ пройдут 20 сентября и 31 октября 2017 года.
До этого Московский городской суд вынес приговор директору фирмы ООО «Телекомкрипт» Александру Капцевичу за мошенничество с деньгами АО «Концерн «Созвездие» и ОАО «Электросигнал». По контракту московская компания должна была проверить, нет ли в технике воронежских предприятий «жучков». Фирма так и не выполнила работу, но получила за нее 61 млн рублей. В результате директора фирмы приговорили к 2 годам лишения свободы условно, деньги предприятиям он вернул.