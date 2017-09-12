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17:04 (мск), источник: РБК

Греф прокомментировал «превращение» дебетовых карт в овердрафтные

Глава Сбербанка Герман Греф назвал «фейком от начала до конца» историю с якобы изменением статуса дебетовых карт клиентов банка на овердрафтный в мобильном приложении банка, сообщает корреспондент РБК.

Источник: Reuters

По его словам, это старательно раскручиваемый фейк, за которым не стоит никаких действий.

Это фейк от начала до конца. Никто ничего не менял ни в наших электронных каналах. Невозможно поменять. Офердрафтная карта и дебетовая карта — это два разных продукта. Это то же самое, что поменять кредит на депозит.
Герман Греф
Глава Сбербанка

«Это очевидный фейк, которые старательно раскручивался. Ничего не менялось ни в наших электронных каналах, ни в наших продуктах. Это 100% фейк ньюс», — сказал Греф.

«Просто кто-то увидел название “овердрафт” в Сбербанк-онлайн. Но это название существовало и год назад, и месяц назад», — подчеркнул он. «А дальше технические объяснения — в каких-то ситуациях дебетовая карта может оказаться овердрафтной. И вот случаи, когда она оказывается, это когда возникает разрыв во времени в операциях — возникает так называемый технический овердрафт, который покрывается за счет банка», — объяснил Греф, заверив, что банк в этом случае не взимает никаких платежей с клиентов.

Новость
«Это техническая необходимость»: «Сбербанк» заменил все дебетовые карты на овердрафтные

Клиенты Сбербанка в конце прошлой недели начали жаловаться на изменение условия обслуживания дебетовых карт в связи с тем, что «все дебетовые карты стали овердрафтными». Кредитная организация во вторник заявила, что изменение статуса дебетовых карт на овердрафтные — это «техническая необходимость». В мобильном приложении банка уточняется, что такая необходимость нужна для корректной работы с платежами и переводами. Кредитная организация также сообщила, что работает над исправлением этой ситуации.

В пресс-службе Сбербанка РБК также заверили, что никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось. «Никакие кредиты по дебетовой карте невозможны, хотя она и может отображаться в “Сбербанке Онлайн” как “овердрафтная”. В мобильном приложении “Сбербанк Онлайн” карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами», — заявили в пресс-службе кредитной организации.

Сбербанк опроверг слухи об изменении условий обслуживания пластиковых карт
Во время загрузки произошла ошибка.
11 сентября© Ньюстюб
6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Эдуард Иванов
Вот Греф свистун. Обе мои карты были дебетовые. А теперь овердрафтовые. Зря Греф считает людей за баранов, ой зря. Как бы сам бараном не стал. Не удивлюсь,...
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