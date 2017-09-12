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18:18 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Более 375 тысяч нижегородцев живут за чертой бедности

В Нижегородской области за I полугодие 2017 года доходы ниже прожиточного минимума были у 375,3 тысяч человек, что составляет 11,6% населения области. Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте министерства социальной политики региона.

Источник: AP 2017

В целом за I полугодие этого года величина прожиточного минимума в среднем на душу сложилась в размере 9153 рублей, что выше, чем в аналогичном периоде 2016 года на 327 рублей, в том числе за счет удорожания стоимости продуктов питания на 146 рублей.

Доходы ниже 5 тысяч рублей в месяц имеют 2,2% населения области, от 5 до 10 тысяч рублей — 11,8%, от 10 до 15 тысяч — 15,6%, от 15 до 20 тысяч — 14,5%.

Доходы в размере 20−25 тысяч рублей имеют 11,9% нижегородцев, 25−30 тысяч рублей — 9,4%, 30−50 тысяч рублей — 20,6%. Доходы выше 50 тысяч рублей зафиксированы у 14% населения региона.

Средняя зарплата за I полугодие текущего года составила 29 542 рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,9%.

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