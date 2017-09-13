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08:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Часть участка под строительство магазина IKEA под Воронежем выставили на продажу

IKEA планировала открытие магазина в Воронежской области в конце 2017 года.

Компания IKEA продаст часть своего участка в Новоусманском районе, на котором должны были построить торговый центр, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе компании во вторник, 12 сентября. Поводом для продажи части земли стало «уточнение коммерческих показателей проекта». Сделка позволит компании «успешно работать на рынке региона». Когда начнут строить магазин, пока неизвестно.

IKEA планировала открытие магазина в Воронежской области в конце 2017 года. Компания анонсировала проект в сентябре 2014 года. В марте 2015 года представители организации сообщили, что площадь магазина составит около 44 тыс. кв. м, а парковка будет рассчитана на 1,7 тыс. автомобилей. В июле 2016 года стало известно, что торговый центр построят в поселке Отрадное Новоусманского района.

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