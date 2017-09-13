Часть участка под строительство магазина IKEA под Воронежем выставили на продажу
IKEA планировала открытие магазина в Воронежской области в конце 2017 года.
IKEA планировала открытие магазина в Воронежской области в конце 2017 года.
Компания IKEA продаст часть своего участка в Новоусманском районе, на котором должны были построить торговый центр, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
IKEA планировала открытие магазина в Воронежской области в конце 2017 года. Компания анонсировала проект в сентябре 2014 года. В марте 2015 года представители организации сообщили, что площадь магазина составит около 44 тыс. кв. м, а парковка будет рассчитана на 1,7 тыс. автомобилей. В июле 2016 года стало известно, что торговый центр построят в поселке Отрадное Новоусманского района.