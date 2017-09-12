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18:17 (мск), источник: БЕЛТА

Овощи и фрукты в августе подешевели, соки и кофе подорожали

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Овощи и фрукты в августе подешевели, соки и кофе подорожали. Такая информация размещена на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Продукты питания и безалкогольные напитки в августе стали дешевле на 1,93%. Помидоры подешевели на 45,86%, белокочанная капуста — на 41,11%, картофель — на 39,64%, свекла — на 35,46%. В целом цены на овощи снизились на 31,72%. Фрукты упали в цене на 5,11% (больше всего подешевели бананы — на 20,76%).

Обеды в столовой стали дешевле на 7,74%, в ресторане — на 2,25%. Цены на гречневую крупу снизились на 1,85%, куриные яйца — 1,33%.

Соки и нектары подорожали на 2,58%, кофе — на 2,45%, натуральный мед — на 1,33%. Незначительно выросли в цене молоко и молочные продукты, макаронные изделия (на 0,41%), сыры (0,03%).

Табачные изделия стали дороже на 0,82%, алкогольные напитки — на 0,21%.

Непродовольственные товары выросли в цене на 0,3%.

Услуги в августе подорожали незначительно — на 0,04%. Больше всего подорожали услуги музеев (на 2,37%) и страхование легковых авто (на 1,01%). Снизились цены на туруслуги — на 0,58%, услуги гостиниц и банков — на 0,22%.

Дефляция в Беларуси в августе составила 0,8%.

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