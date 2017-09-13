Дорогу военного городка Новосибирска сделают к 15 октября
Там уже заменили освещение и срубили опасные деревья.
Там уже заменили освещение и срубили опасные деревья.
Проезд по военному городку в Новосибирске откроется к 15 октября. Об этом сообщили в
Министерство обороны передало в собственность города проезд длинной почти полтора километра, остальная земля осталась закрепленной за армией. Сейчас там упорно ремонтируют проезжую часть и тротуар. Рабочие укладывают новые бордюры, а в подходящую погоду тут проложат асфальт.
Уже скоро там пустят общественный транспорт, и можно будет добраться, в одну сторону — до станции «Золотая Нива», а в другую — до станции «Новосибирск-главный».
КПП уберут после того, как обеспечат закрытие всех проходов между зданиями — эти участки остаются в ведении Министерства обороны.