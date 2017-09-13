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07:09 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Дорогу военного городка Новосибирска сделают к 15 октября

Там уже заменили освещение и срубили опасные деревья.

Источник: РИА "Новости"

Проезд по военному городку в Новосибирске откроется к 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. Дорогу приводят в порядок комплексно: там уже поменяли старое освещение на новое и вырубили аварийные деревья.

Министерство обороны передало в собственность города проезд длинной почти полтора километра, остальная земля осталась закрепленной за армией. Сейчас там упорно ремонтируют проезжую часть и тротуар. Рабочие укладывают новые бордюры, а в подходящую погоду тут проложат асфальт.

Уже скоро там пустят общественный транспорт, и можно будет добраться, в одну сторону — до станции «Золотая Нива», а в другую — до станции «Новосибирск-главный».

КПП уберут после того, как обеспечат закрытие всех проходов между зданиями — эти участки остаются в ведении Министерства обороны.

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