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03:33 (мск), источник: Восток Медиа

Главу Хабаровского района предупредили о санкциях из-за «Крылатского»

Отопительный сезон там может не начаться вовремя из-за проблем с подключением сетей.

Источник: Восток Медиа

Прокурор Хабаровского района предупредил главу местной администрации Дениса Удода, чем могут обернуться проблемы с теплосетями в квартале «Крылатском» в селе Тополево. Если у местных жителей отопительный сезон не начнётся вовремя, то это грозит властям района санкциями. Трубы до сих пор не передали в «Дальневосточную генерирующую компанию», из-за чего у людей с наступлением холодов могут появиться проблемы.

Прокуратура Хабаровского района провела проверку и выяснила, что местная администрация не принимает всех мер, чтобы полностью подготовить тепловые сети квартала «Крылатское» к предстоящему отопительному сезону. Это может повлечь нарушение прав граждан. Сейчас администрация района работает над тем, чтобы поставить сети на бесхозяйный учёт и передать их в эксплуатацию МУП «Новатор». Однако этот процесс до сих пор не завершён, и на баланс АО «ДГК» трубы не поступили.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, глава администрации района объяснил, что для решения проблемы в «Крылатском» его сейчас переводят на независимую схему теплоснабжения — переподключают тепловую сеть к центральному тепловому пункту квартала Усадьба в селе Тополево. Эти работы планируется завершить к 5 октября 2017 года. Прокурор предостерёг Дениса Удода о том, что если в «Крылатском» не появится отопление, то чиновника могут привлечь к установленной законом ответственности.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало о проблемах в квартале «Крылатском». Жители жаловались на беды с самими домами, с благоустройством территории, с канализацией. В первую же зиму с момента сдачи домов в эксплуатацию в квартирах образовывалась наледь, из-за холодных сквозняков постоянно болели дети. Застройщик, признавший себя банкротом вскоре после завершения стройки, оставил множество недоделок.

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