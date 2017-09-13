Главу Хабаровского района предупредили о санкциях из-за «Крылатского»
Отопительный сезон там может не начаться вовремя
Отопительный сезон там может не начаться вовремя
Прокурор Хабаровского района предупредил главу местной администрации Дениса Удода, чем могут обернуться проблемы с теплосетями в квартале «Крылатском» в селе Тополево. Если у местных жителей отопительный сезон не начнётся вовремя, то это грозит властям района санкциями. Трубы до сих пор не передали в «Дальневосточную генерирующую компанию»,
Прокуратура Хабаровского района провела проверку и выяснила, что местная администрация не принимает всех мер, чтобы полностью подготовить тепловые сети квартала «Крылатское» к предстоящему отопительному сезону. Это может повлечь нарушение прав граждан. Сейчас администрация района работает над тем, чтобы поставить сети на бесхозяйный учёт и передать их в эксплуатацию МУП «Новатор». Однако этот процесс до сих пор не завершён, и на баланс АО «ДГК» трубы не поступили.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало о проблемах в квартале «Крылатском». Жители жаловались на беды с самими домами, с благоустройством территории, с канализацией. В первую же зиму с момента сдачи домов в эксплуатацию в квартирах образовывалась наледь,