Управление транспорта попросило хабаровских перевозчиков не повышать плату за проезд
В мэрии надеются, что коммерсанты подождут, пока их муниципальные коллеги поднимут цены.
В мэрии надеются, что коммерсанты подождут, пока их муниципальные коллеги поднимут цены.
В краевой столице начальник управления транспорта администрации Сергей Суковатый попросил коммерческих перевозчиков не повышать плату за проезд. По его словам, в мэрии хотят, чтобы цены остались на нынешнем уровне до весны 2018 года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
Напомним, с апреля 2016 года хабаровские
«Просьба не поднимать стоимость проезда хотя бы до следующего апреля. Весной муниципальные предприятия подадут документы в краевой комитет по ценам и тарифам, чтобы им утвердили новую плату за перевозку пассажиров. Постарайтесь придержать рост стоимости проезда до окончательного решения», — обратился к коммерсантам Сергей Суковатый.