Управление транспорта попросило хабаровских перевозчиков не повышать плату за проезд

В краевой столице начальник управления транспорта администрации Сергей Суковатый попросил коммерческих перевозчиков не повышать плату за проезд. По его словам, в мэрии хотят, чтобы цены остались на нынешнем уровне до весны 2018 года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Напомним, с апреля 2016 года хабаровские перевозчики-коммерсанты работают по нерегулируемым тарифам и могут самостоятельно назначать цены на билеты.