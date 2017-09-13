Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США прокомментировал прорыв Саакашвили на Украину
Как недосып портит вашу жизнь
Посольство РФ отреагировало на фото главы МИД Великобритании
Стрельба в переходе метро в Москве: есть пострадавший
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»В начале сентября через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек
СМИ: муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Бом сдался и сказал правду об Украине и Донбассе
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
«Происходит немыслимое: Асад одерживает победу» — Западные СМИ
СМИ: 39-летняя Фёдорова делится откровенным фото
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Почему я рада, что не получила высшего образования
50-летняя Мария Шукшина показала естественную красоту – СМИ
СМИ: Беременная Ковальчук позирует в боди и платье
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
8Салют водородной бомбе
03:55 (мск), источник: Губерния онлайн

Управление транспорта попросило хабаровских перевозчиков не повышать плату за проезд

В мэрии надеются, что коммерсанты подождут, пока их муниципальные коллеги поднимут цены.

В краевой столице начальник управления транспорта администрации Сергей Суковатый попросил коммерческих перевозчиков не повышать плату за проезд. По его словам, в мэрии хотят, чтобы цены остались на нынешнем уровне до весны 2018 года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Напомним, с апреля 2016 года хабаровские перевозчики-коммерсанты работают по нерегулируемым тарифам и могут самостоятельно назначать цены на билеты.

«Просьба не поднимать стоимость проезда хотя бы до следующего апреля. Весной муниципальные предприятия подадут документы в краевой комитет по ценам и тарифам, чтобы им утвердили новую плату за перевозку пассажиров. Постарайтесь придержать рост стоимости проезда до окончательного решения», — обратился к коммерсантам Сергей Суковатый.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Управление транспорта попросило хабаровских перевозчиков не повышать плату за проезд
Северная Корея прокомментировала новые санкции Совбеза ООН
Apple представила три новых iPhone
МИД: договор о запрете ядерного оружия противоречит интересам РФ
Россия предлагает создать вооруженную миссию ООН на Украине
ЦСКА впервые в истории стартовал в Лиге чемпионов с победы
Президент Венесуэлы подтвердил готовность к диалогу с оппозицией
Disney перенесла выход девятого эпизода «Звездных войн»
Спорт
Тушите свет. Как ЦСКА шокировал «Да Луш» ЦСКА впервые в истории начинает групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Дома реновации могут появиться в промзонах
Самые необычные храмы мира (фото)
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь