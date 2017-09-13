Пенсионеры с детьми-студентами могут увеличить часть пенсии
Пенсионеры, у которых есть
Пенсионеры, у которых есть
Разберемся по пунктам.
Первое. Кто имеет право получать надбавку.
Это те пенсионеры — чей ребенок поступил в университет или техникум — на очную форму обучения. Это важно. Заочная форма — в расчет не идет.
Второе. Ребенку должно быть не больше 23-х лет.
Третье. Ребенок находится на иждивении родителей. Это значит, что у него нет других источников доходов. Либо они незначительны. Как сказали нам в Пенсионном фонде, допускается небольшая подработка.
Самое интересное. На какую сумму надбавки могут рассчитывать родители? Пенсия состоит из страховой части и фиксированной выплаты.
Общеустановленный размер фиксированной выплаты для всех пенсионеров сегодня 4 805 рублей.
Родители студентов — получают надбавку в размере одной трети от этой сумму — а именно 1601 рубль. Таким образом сумма повышенной выплаты составит 6406 рублей.
Здесь есть два интересных нюанса. Первый — на оформление доплаты имеют право оба родителя. Второй — эта доплата положена за каждого
Ну, а теперь — какие же документы нужно предоставить в Пенсионный фонд для перерасчета:
Свидетельство о рождении ребенка.
Документ, подтверждающий, что ребенок находится на иждивении, это может быть справка о совместном проживании или квитанция об оплате жилья — если студент живет отдельно.
Справка учебного заведения — с датой начала и продолжительности занятий, форме обучения с обязательной ссылкой на номер и дату приказа о зачислении.