Бывшим заключенным помогут найти работу в Хабаровском крае

Людям, которые готовятся выйти из мест лишения свободы, хотят заранее подыскивать места на предприятиях Хабаровского края. Об этом представитель краевого комитета по труду и занятости заявил на рабочем совещании в региональном правительстве. По его словам, в крае собираются создать систему адресного трудоустройства бывших заключенных. Для этого потенциальных работников нужно будет занести в единую базу, где будут указаны их персональные данные, в том числе сведения об образовании, стаже и приобретенном опыте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

Как отметил первый зампред краевого комитета по труду и занятости Константин Виноградов, сейчас у ведомства мало информации о тех, кто выходит из колоний.

«Мы бы хотели наладить с УФСИН обмен полной информацией о людях, которые освобождаются и остаются в крае, — говорит Константин Виноградов. — Тогда мы сможем адресно подбирать вакансии и договариваться с работодателями. Сейчас мы не знаем, кто из освободившихся имеет образование, где собирается жить и чем заниматься. Но у нас есть хороший опыт адресной работы. Поэтому мы готовы применить уже отработанную технологию трудоустройства и в этом направлении».

Пока же сотрудники службы занятости продолжат трудоустраивать тех, кто сам обращается за помощью.

На заседании также предложили создать отдельную биржу вакансий для бывших заключенных — специальный центр, где людям помогут не только найти работу, но и оформить документы или подобрать жилье.