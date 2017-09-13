Бывшим заключенным помогут найти работу в Хабаровском крае
Краевой комитет по занятости предлагает создать систему адресного трудоустройства людей, которые выходят из колоний.
Краевой комитет по занятости предлагает создать систему адресного трудоустройства людей, которые выходят из колоний.
Людям, которые готовятся выйти из мест лишения свободы, хотят заранее подыскивать места на предприятиях Хабаровского края. Об этом представитель краевого комитета по труду и занятости заявил на рабочем совещании в региональном правительстве. По его словам, в крае собираются создать систему адресного трудоустройства бывших заключенных. Для этого потенциальных работников нужно будет занести в единую базу, где будут указаны их персональные данные, в том числе сведения об образовании, стаже и приобретенном опыте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Как отметил первый зампред краевого комитета по труду и занятости Константин Виноградов, сейчас у ведомства мало информации о тех, кто выходит из колоний.
«Мы бы хотели наладить с УФСИН обмен полной информацией о людях, которые освобождаются и остаются в крае, — говорит Константин Виноградов. — Тогда мы сможем адресно подбирать вакансии и договариваться с работодателями. Сейчас мы не знаем, кто из освободившихся имеет образование, где собирается жить и чем заниматься. Но у нас есть хороший опыт адресной работы. Поэтому мы готовы применить уже отработанную технологию трудоустройства и в этом направлении».
Пока же сотрудники службы занятости продолжат трудоустраивать тех, кто сам обращается за помощью.
На заседании также предложили создать отдельную биржу вакансий для бывших заключенных — специальный центр, где людям помогут не только найти работу, но и оформить документы или подобрать жилье.
Как отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, для предприятий, которые принимают на работу