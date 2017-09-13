В посёлке Хабаровского края продавали макароны и муку по баснословной цене

В Охотском районе Хабаровского края в одном из посёлков обнаружили магазин, в котором предприниматель сильно завышала цены на продукты первой необходимости. Мука стоила почти на 70 рублей дороже нормы, а макароны — и того больше. За эти нарушения пришлось заплатить бизнесвумен, которая владеет торговой точкой.

Соблюдение закона в сфере ценообразования проверила прокуратура Охотского района. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в посёлке Аэропорт в торговой точке, принадлежащей ИП Елене Новиковой, необоснованно завышают стоимость продуктов питания первой необходимости. Так, цена на муку была на 67,11 рубля больше положенной, макаронные изделия — на 106,28 рубля, рисовая крупа — на 40,71 рубля, подсолнечное масло — на 7,56 рубля.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, выявленные нарушения устранили в ходе проверки: цены снизили до уровня, допустимого законодательством. Индивидуального предпринимателя оштрафовали за необоснованные наценки на 50 тысяч рублей.