Глава Минпромторга рассказал о росте спроса на Sukhoi Superjet, собираемый в Комсомольске
Дополнительные партии суперджетов планируется поставить в страны Латинской Америки, Мексику, Ирландию.
Дополнительные партии суперджетов планируется поставить в страны Латинской Америки, Мексику, Ирландию.
Хабаровск, 13 сентября, AmurMedia.
Минпромторг отмечает рост спроса на российские самолеты — дополнительные партии Sukhoi Superjet 100 планируется поставить в Мексику, Ирландию и Таиланд. Об этом в интервью «Известиям» на полях Восточного экономического форума рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает ИА AmurMedia.
«Есть один нюанс, связанный с тем, что в комплектации российского самолета Superjet есть компоненты производства США. И мы должны обращаться в американское казначейство за разрешением на поставки в те страны, где действуют определенные ограничения, — в данном случае речь идет об Иране. Ответ пока еще не получен и, к сожалению, нет конкретно регламентированных сроков рассмотрения таких заявок. Мы рассчитываем на разумную реакцию наших коллег из США», — рассказал глава минпромторга.
По его словам, перечень стран, которые интересуются закупкой российских самолетов, довольно широк — это, в частности, государства Латинской Америки, где уже активно используются самолеты Sukhoi Superjet 100. Так, 22 самолета находятся в эксплуатации в Мексике, и еще восемь машин, согласно контракту, планируются к поставке. Есть интерес и у других стран. К примеру, шесть машин уже эксплуатирует ирландская авиакомпания CityJet, еще две готовят к передаче в ближайшее время, в Казахстан поставлена
Справка: Сухой Суперджет 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный с использованием цифровых безбумажных технологий. Сертификационное название семейства самолётов — RRJ (Russian Regional Jet). Обозначение ICAO — SU95 (СУ95). Воздушное судно предназначено главным образом для эксплуатации на малозагруженных авиалиниях протяженностью до 3000 км (базовая комплектация) и до 4500 км (LR — комплектация с увеличением дальности полета).
Сухой Суперджет-100 (Sukhoi Superjet-100) производится с 2008 года в
К числу основных эксплуатантов относятся авиакомпании Газпромавиа, Якутия, Аэрофлот,