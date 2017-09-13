Глава Минпромторга рассказал о росте спроса на Sukhoi Superjet, собираемый в Комсомольске

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Хабаровск, 13 сентября, AmurMedia.

Минпромторг отмечает рост спроса на российские самолеты — дополнительные партии Sukhoi Superjet 100 планируется поставить в Мексику, Ирландию и Таиланд. Об этом в интервью «Известиям» на полях Восточного экономического форума рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает ИА AmurMedia.

«Есть один нюанс, связанный с тем, что в комплектации российского самолета Superjet есть компоненты производства США. И мы должны обращаться в американское казначейство за разрешением на поставки в те страны, где действуют определенные ограничения, — в данном случае речь идет об Иране. Ответ пока еще не получен и, к сожалению, нет конкретно регламентированных сроков рассмотрения таких заявок. Мы рассчитываем на разумную реакцию наших коллег из США», — рассказал глава минпромторга.

По его словам, перечень стран, которые интересуются закупкой российских самолетов, довольно широк — это, в частности, государства Латинской Америки, где уже активно используются самолеты Sukhoi Superjet 100. Так, 22 самолета находятся в эксплуатации в Мексике, и еще восемь машин, согласно контракту, планируются к поставке. Есть интерес и у других стран. К примеру, шесть машин уже эксплуатирует ирландская авиакомпания CityJet, еще две готовят к передаче в ближайшее время, в Казахстан поставлена бизнес-модель Superjet, а в Таиланде перевозка высших должностных лиц обеспечивается двумя самолетами в VIP-версии. Кстати, королевство дополнительно заказало еще один самолет.

Справка: Сухой Суперджет 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный с использованием цифровых безбумажных технологий. Сертификационное название семейства самолётов — RRJ (Russian Regional Jet). Обозначение ICAO — SU95 (СУ95). Воздушное судно предназначено главным образом для эксплуатации на малозагруженных авиалиниях протяженностью до 3000 км (базовая комплектация) и до 4500 км (LR — комплектация с увеличением дальности полета).

Сухой Суперджет-100 (Sukhoi Superjet-100) производится с 2008 года в Комсомольске-на-Амуре заводом «КнААЗ» — филиалом компании «Сухой». Это первый авиалайнер, разработанный в России после распада СССР. Помимо основного производителя — компании «Гражданские самолёты Сухого» проект разрабатывался при участии ряда иностранных компаний. В 2011 году в авиакомпании поступили первые серийные Суперджет-100. По состоянию на сентябрь 2014 года всего было построено 69 самолетов, 43 переданы заказчикам.